Ucciso per uno scambio di persona e sciolto nell'acido: dopo 23 anni la famiglia rifiuta il risarcimento (Di martedì 18 aprile 2023) Una storia terribile, quella che ha coinvolto Giulio Giaccio , Ucciso 'per errore' a Napoli , e poi sciolto nell'acido. L'omicidio avvenne il 30 luglio del 200, a Pianura nella periferia del ... Leggi su globalist (Di martedì 18 aprile 2023) Una storia terribile, quella che ha coinvolto Giulio Giaccio ,'per errore' a Napoli , e poi. L'omicidio avvenne il 30 luglio del 200, a Pianuraa periferia del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | I mercenari russi del Gruppo Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato ad un'o… - fanpage : I mercenari russi della compagnia Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. A confessarlo a un’organizzazion… - fratotolo2 : Infatti, Antonio Braggion fu condannato a cinque anni per eccesso colposo in legittima difesa e altri cinque per de… - pattyfra1 : - Ariel2575 : RT @vfeltri: In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno… -