Uccisa la mamma del tiktoker Donato De Caprio | interrogata una donna | l’ipotesi della lite di vicinato finita male

(Di martedì 18 aprile 2023) Unaè sotto interrogatorio per la morte di Rosa Gigante, la 72enne trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura a Napoli, madre del notoDe. La posizionedal pmprocura di Napoli, Maurizio De Marco, è ancora in fase di valutazione. Gigante viveva in un appartamento al primo piano in un complotto di case su due piani. Ancora da chiarire la dinamicamorte, che risulta incensurata, ma gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un decesso dovuto a una causa violenta, probabilmente avvenuta alla fine di unadi. Stando alle prime indiscrezioni emerse nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroZ28203454 : - Gazzettino : Donato De Caprio, la mamma del #tik toker uccisa durante una lite. L'influencer era atteso nei prossimi giorni all'… - pino_nostro : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - crisinter82 : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - D0H4NS : in che senso la mamma di donato è stata uccisa?? -

" Abbiamo saputo adesso della tragica morte di tua- scrive un donna - ci dispiace moltissimo Donato, sentite condoglianze!" . " Che fine tremenda - commenta un utente sotto l'ultimo video di ...Rosa Gigante è stataa Pianura al culmine di una lite scoppiata in via vicinale Sant'Aniello per motivi in via di accertamento. Si tratta delladi Donato De Caprio, il salumiere napoletano e food influencer, ...È ladi Donato De Caprio la donnain via Vicinale Sant'Aniello nel quartiere Pianura a Napoli. Si chiamava Rosa Gigante , è incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto. Sul ...

Donato De Caprio, uccisa a Pianura la mamma Rosa Gigante: fermata una vicina di casa Fanpage.it

Una donna di 73 anni, Rosa Gigante, è stata trovata morta a Napoli in un appartamento in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, nella zona occidentale della città. Sul posto sono ancora i ...La mamma del salumiere di TikTok Donato De Caprio sarebbe stata uccisa questo pomeriggio a Napoli in una lite di ...