Uccisa la mamma del celebre salumiere Donato De Caprio | fermata una vicina di casa

ciropellegrino : Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - areanapoliit : Uccisa la mamma di Donato 'Con mollica o senza' - sallo_news : Uccisa dopo una lite la mamma di Donato 'con mollica o senza'

Rosa Gigante, la donna trovata senza vita nella sua casa di Pianura, è stataal termine di una lite. Queste le prime risultanze delle indagini condotte sul posto dalla ... La donna è ladel ...La vittima era la madre di Donato, star di TikTok La donna risulta essere ladel popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok, grazie ai suoi panini preparati a ...... la donna sarebbe stataal termine di una lite. Gli investigatori sarebbero sulle tracce ... Rosa Gigante era la madre del TikToker salumiere Donato De Caprio La donna risulta essere ladel ...

Donato De Caprio, la mamma uccisa a Napoli dopo una lite di vicinato ilmattino.it

Una donna anziana, Rosa ...È la mamma di Donato De Caprio la donna uccisa in via Vicinale Sant'Aniello nel quartiere Pianura a Napoli. Si chiamava Rosa Gigante, è incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto.