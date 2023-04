Uccisa la madre di Donato, salumiere e tiktoker: presa a martellate e data alle fiamme (Di martedì 18 aprile 2023) Scene da film horror a Pianura (Napoli) dove è stata ritrovata senza vita la 74enne Rosa Gigante, madre di Donato De Caprio. Il corpo della donna è stato trovato con una fune al collo e parzialmente bruciato Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Scene da film horror a Pianura (Napoli) dove è stata ritrovata senza vita la 74enne Rosa Gigante,diDe Caprio. Il corpo della donna è stato trovato con una fune al collo e parzialmente bruciato

