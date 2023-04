Tutti i duelli di Napoli-Milan: Pioli ha l’arma per fermare Osimhen (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli-Milan sfida dei quarti di Champions League. Tutti i duelli del match: Kjaer per fermare Osimhen, Rrahmani su Giroud. La gara tra Napoli e Milan che si gioca oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21.00 sarà fatta anche di tantissimi duelli individuali. Spalletti in conferenza stampa ha parlato, giustamente, di una vittoria che deve arrivare dal gioco di squadra, ma nel calcio moderno gli uno contro uno sono importanti. “Napoli-Milan si giocherà sul filo dei duelli, sullo spunto di Osi e sullo strappo di Leao, sulle discese di Di Lorenzo e di Hernandez, ci sarà molta tattica all’inizio, ma poi conteranno le gambe, la freschezza e la qualità dei singoli. Decideranno i ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023)sfida dei quarti di Champions League.del match: Kjaer per, Rrahmani su Giroud. La gara trache si gioca oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21.00 sarà fatta anche di tantissimiindividuali. Spalletti in conferenza stampa ha parlato, giustamente, di una vittoria che deve arrivare dal gioco di squadra, ma nel calcio moderno gli uno contro uno sono importanti. “si giocherà sul filo dei, sullo spunto di Osi e sullo strappo di Leao, sulle discese di Di Lorenzo e di Hernandez, ci sarà molta tattica all’inizio, ma poi conteranno le gambe, la freschezza e la qualità dei singoli. Decideranno i ...

