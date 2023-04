Tutti a La piscine di Jacquemus: che lancia la prima Home collection (Di martedì 18 aprile 2023) Anche Jacquemus arriva nel mondo dell’arredamento. In concomitanza con l’inizio dell’edizione 2023 del Salone del Mobile a Milano, il design francese ha lanciato la sua prima Home collection. Si chiama Objets (o Objects, traduzione che usa sul mercato internazionale) ed è ispirata alla serie Locus Solus di Gae Aulenti. Il progetto è realizzato in collaborazione con Exteta, celebre studio di design italiano (lo stesso che ha sviluppato la collezione Loro Piana interiors) che, oltre alla stessa Gae Aulenti, conta nel suo portfolio di designer nomi quali Franco Albini, Paola Navone e Massimo Castagna. Mood: La piscine Leggi su amica (Di martedì 18 aprile 2023) Anchearriva nel mondo dell’arredamento. In concomitanza con l’inizio dell’edizione 2023 del Salone del Mobile a Milano, il design francese hato la sua. Si chiama Objets (o Objects, traduzione che usa sul mercato internazionale) ed è ispirata alla serie Locus Solus di Gae Aulenti. Il progetto è realizzato in collaborazione con Exteta, celebre studio di design italiano (lo stesso che ha sviluppato la collezione Loro Piana interiors) che, oltre alla stessa Gae Aulenti, conta nel suo portfolio di designer nomi quali Franco Albini, Paola Navone e Massimo Castagna. Mood: La

