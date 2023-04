Tutta la luce che non vediamo: Netflix svela la data di uscita e il trailer della miniserie con Mark Ruffalo (Di martedì 18 aprile 2023) Netflix ha annunciato la data di uscita di Tutta la luce che non vediamo, la nuova miniserie con Mark Ruffalo tratta dall'omonimo romanzo Premio Pulitzer. Netflix ha appena svelato la data di uscita di Tutta la luce che non vediamo pubblicando il trailer ufficiale della rivoluzionaria miniserie tratta dall'omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr. Lo show, diretto da Shawn Levy e scritto da Steven Knight, sarà interpretato da Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie e uscirà il 2 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023)ha annunciato ladidilache non, la nuovacontratta dall'omonimo romanzo Premio Pulitzer.ha appenato ladidilache nonpubblicando ilufficialerivoluzionariatratta dall'omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr. Lo show, diretto da Shawn Levy e scritto da Steven Knight, sarà interpretato da Aria Mia Loberti, Nell Sutton,e Hugh Laurie e uscirà il 2 ...

