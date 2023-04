Turisti in posa sulle rotaie di Birkenau | la foto indigna i social | “Totale distacco dalla realtà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) C’è un’immagine che da tre giorni sta circolando ovunque sui. Ritrae una giovane turista inda star, occhiali da sole e chioma rossa gettata all’indietro, appoggiata su una rotaia del binario ferroviario di, uno dei campi di sterminio del complesso di Auschwitz. Un ragazzo accovacciato tra le traversine le fa unacon lo smartphone, mentre sull’altra rotaia cammina in bilico un’altra ragazza, bionda, come in un gioco di equilibrismo. A postare lo scatto su Twitter è stata una producer della tv britannica Gb News, Maria Murphy: “Oggi ho vissuto una delle esperienze più strazianti della mia vita“, dice, riferendosi alla visita al lager. E aggiunge: “Purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante”. Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t ...