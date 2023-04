Turista muore in aeroporto, il cane resta solo e viene affidato al canile: l'appello per l'adozione (Di martedì 18 aprile 2023) Un cittadino americano , in vacanza in Italia , è morto all'improvviso all'interno dell' aeroporto di Bari , lasciando da solo il cane che era in viaggio con lui. Il bull terrier, allora, è stato ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) Un cittadino americano , in vacanza in Italia , è morto all'improvviso all'interno dell'di Bari , lasciando dailche era in viaggio con lui. Il bull terrier, allora, è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaPuglia : Turista Usa muore in aeroporto,ambasciata cerca famiglia al cane. Affidato al canile, si cercano congiunti della vi… - leggoit : #Bari Turista muore in aeroporto, il cane resta solo e viene affidato al canile: l'appello per l'adozione - PugliaStream : Turista muore in aeroporto, il cane finisce in canile. L'appello social: «Deve tornare a casa» - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Dopo l'appello del #CanileSanitarioBARI, anche l' #AmbasciataUSA interviene per rintracciare i parenti del turista morto… - TgrRaiPuglia : Dopo l'appello del #CanileSanitarioBARI, anche l' #AmbasciataUSA interviene per rintracciare i parenti del turista… -