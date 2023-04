Turista morto per un crollo nella basilica di Santa Croce a Firenze: tutti assolti (Di martedì 18 aprile 2023) Nessun colpevole per la morte del Turista spagnolo Daniel Testor Schnell che nel 2017 fu colpito da un frammento del soffitto della basilica di Santa Croce, a Firenze. Il tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” per tutt’e 4 gli imputati, che erano accusati di omicidio colposo. La vittima aveva 52 anni. L’incidente avvenne il 19 ottobre 2017 all’interno della basilica: un frammento di pietra colpì il Turista uccidendolo dentro la chiesa. A giudizio erano finiti l’allora presidente dell’Opera di Santa Croce Irene Sanesi, la presidente che l’aveva preceduta nell’incarico Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Nessun colpevole per la morte delspagnolo Daniel Testor Schnell che nel 2017 fu colpito da un frammento del soffitto delladi, a. Il tribunale diha pronunciato sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” per tutt’e 4 gli imputati, che erano accusati di omicidio colposo. La vittima aveva 52 anni. L’incidente avvenne il 19 ottobre 2017 all’interno della: un frammento di pietra colpì iluccidendolo dentro la chiesa. A giudizio erano finiti l’allora presidente dell’Opera diIrene Sanesi, la presidente che l’aveva preceduta nell’incarico Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile Marco ...

