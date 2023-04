Turista morto in Santa Croce: assolti i quattro imputati di omicidio colposo. “Il fatto non sussiste” (Di martedì 18 aprile 2023) Non ci sono colpevoli per la morte del Turista spagnolo Daniel Testor Schnell, ucciso il 19 ottobre 2017 da un frammento di pietra di 15 chili, caduto dalla navata centrale della basilica di Santa Croce. Gli imputati, accusati di omicidio colposo, sono stati tutti assolti dal tribunale di Firenze, oggi 18 aprile 2023, perchè "il fatto non sussiste" Leggi su firenzepost (Di martedì 18 aprile 2023) Non ci sono colpevoli per la morte delspagnolo Daniel Testor Schnell, ucciso il 19 ottobre 2017 da un frammento di pietra di 15 chili, caduto dalla navata centrale della basilica di. Gli, accusati di, sono stati tuttidal tribunale di Firenze, oggi 18 aprile 2023, perchè "ilnon

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Turista morto per un crollo nella basilica di Santa Croce a Firenze: tutti assolti - infoitinterno : Firenze, turista morto nella basilica di Santa Croce, tutti assolti - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Turista morto per un crollo nella basilica di Santa Croce a Firenze: tutti assolti - anna_bellavista : RT @055firenze: Firenze, turista morì nella basilica di Santa Croce: tutti assolti #Firenze - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Turista morto per un crollo nella basilica di Santa Croce a Firenze: tutti assolti -