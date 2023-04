Turismo, Santanchè: “Il 2023 sarà l’anno del sorpasso. Dobbiamo farci trovare pronti” (Di martedì 18 aprile 2023) “Il 2023 sarà l’anno del sorpasso, non ci possiamo permettere che alcune strutture non aprano per mancanza di lavoratori”. Lo ha detto il ministro al Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, arrivato alla 61esima edizione, che si terrà fino al 23 aprile a Fiera Milano Rho. “Nel settore del Turismo a Pasqua siamo andati molto bene e le addizioni di categoria ci dicevano che mancavano 50mila lavoratori, vi ricordo che lo scorso anno ne sono mancati 250mila. Ne siamo consapevoli e – ha continuato Santanchè – stiamo cercando di mettere in campo delle misure per aiutare le aziende perché sarebbe un vero peccato se non ci incrociassero domanda e offerta. Visto che il lavoro c’è e il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) “Ildel, non ci possiamo permettere che alcune strutture non aprano per mancanza di lavoratori”. Lo ha detto il ministro al, Daniela, a margine dell’inaugurazione dell’edizionedel Salone del Mobile, arrivato alla 61esima edizione, che si terrà fino al 23 aprile a Fiera Milano Rho. “Nel settore dela Pasqua siamo andati molto bene e le addizioni di categoria ci dicevano che mancavano 50mila lavoratori, vi ricordo che lo scorso anno ne sono mancati 250mila. Ne siamo consapevoli e – ha continuato– stiamo cercando di mettere in campo delle misure per aiutare le aziende perché sarebbe un vero peccato se non ci incrociassero domanda e offerta. Visto che il lavoro c’è e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Santanché: “Mancano 50mila lavoratori nel turismo, studiamo misure” - AdrianoSiro : @GuidoCrosetto La vostra politica sicuramente distribuisce ricchezza solo agli intimi. Crosetto alla difesa, Santan… - GilbertoZaffuto : RT @coe_ita: La Ministra ???? @DSantanche in cammino sulla Via #Francigena @ViaFrancigenaEU @regionetoscana - MichelottiF : Il ministro al Turismo Santanchè ha espresso la sua volontà di invertire questa rotta e investire sul territorio pe… - giusy2012 : @Ex_reddito Chissà cosa ne pensano il nostro caro ministro del made in Italy #lollobrigida , e la ministra del tur… -

Meloni 'Governo punta su lavoro femminile, riserva inutilizzata' ... il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, l'assessore regionale a Turismo, Marketing ... Meloni: puntiamo su lavoro femminile e incentivi sui figli. Liceo del made in Italy in arrivo Oltre 2mila gli espositori A tagliare il nastro dell'edizione del 2023 è stata la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla presenza tra gli altri del ministro del Turismo Daniela Santanchè, ... Meloni al Salone del Mobile: "Puntiamo su lavoro femminile e incentivi sui figli" Il Salone del Mobile 2023 A tagliare il nastro dell'edizione del 2023 è stata la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla presenza tra gli altri del ministro del Turismo Daniela Santanchè, ... ... il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, l'assessore regionale a, Marketing ...Oltre 2mila gli espositori A tagliare il nastro dell'edizione del 2023 è stata la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla presenza tra gli altri del ministro delDaniela, ...Il Salone del Mobile 2023 A tagliare il nastro dell'edizione del 2023 è stata la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla presenza tra gli altri del ministro delDaniela, ... Turismo: la ministra Santanchè in cammino sulla Via Francigena Via Francigena