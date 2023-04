TS – “Non siamo nella fascia di Juve, Inter e Napoli, ma…” (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 01:32:08 Flash news da Tuttosport: FIRENZE – “Italiano è veramente bravo”, parte dai complimenti all’avversario, Gianpiero Gasperini dopo il pari del Franchi della sua Atalanta contro la Fiorentina. Termina 1-1 la sfida con un contropiede finale di Boga non gestito benissimo dall’attacco della Dea: “Il calcio è fatto di centimetri, l’occasione era favorevole la fine partita, probabilmente avremmo vinto la partita”. Una vittoria che per il tecnico nerazzurro sarebbe potuta valere l’aggancio all’Inter in classifica: “Se avessimo vinto sarebbero cresciute le nostre possibilità per andare in Champions. Abbiamo fatto una ottima partita contro una Fiorentina che sta dimostrando tanto. Arrivavamo dal pesante ko di Bologna, questo risultato ci dà morale. Ci siamo, possiamo giocarcela fino alla fine. siamo sempre ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 01:32:08 Flash news da Tuttosport: FIRENZE – “Italiano è veramente bravo”, parte dai complimenti all’avversario, Gianpiero Gasperini dopo il pari del Franchi della sua Atalanta contro la Fiorentina. Termina 1-1 la sfida con un contropiede finale di Boga non gestito benissimo dall’attacco della Dea: “Il calcio è fatto di centimetri, l’occasione era favorevole la fine partita, probabilmente avremmo vinto la partita”. Una vittoria che per il tecnico nerazzurro sarebbe potuta valere l’aggancio all’in classifica: “Se avessimo vinto sarebbero cresciute le nostre possibilità per andare in Champions. Abbiamo fatto una ottima partita contro una Fiorentina che sta dimostrando tanto. Arrivavamo dal pesante ko di Bologna, questo risultato ci dà morale. Ci, posgiocarcela fino alla fine.sempre ...

