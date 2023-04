TS – Inter-Benfica, le probabili formazioni: Inzaghi col dubbio Dzeko-Lukaku (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 14:43:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. I nerazzurri, forti del vantaggio di due reti accumulato all’andata del da Luz, proveranno dunque a confermarsi a San Siro. I rossi invece tenteranno un’impresa praticamente mai riuscita in Europa: quella di ribaltare in trasferta uno 0-2. Start domani sera alle ore 21, match tra due squadre che vivono momenti difficili in campionato ma che proveranno a dimenticarsene nella notte di gala. Inter-Benfica, così Inzaghi L’Inter non vive un momento facile: 11 le sconfitte in Serie A, addiritura 4 nelle ultime 5 giornate con 1 solo punto collezionato. Simone ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 14:43:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. I nerazzurri, forti del vantaggio di due reti accumulato all’andata del da Luz, proveranno dunque a confermarsi a San Siro. I rossi invece tenteranno un’impresa praticamente mai riuscita in Europa: quella di ribaltare in trasferta uno 0-2. Start domani sera alle ore 21, match tra due squadre che vivono momenti difficili in campionato ma che proveranno a dimenticarsene nella notte di gala., cosìL’non vive un momento facile: 11 le sconfitte in Serie A, addiritura 4 nelle ultime 5 giornate con 1 solo punto collezionato. Simone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - Frances54325203 : RT @sportface2016: #InterBenfica, #Darmian: 'Non abbiamo bisogno di un premio per il quarto posto' - sportface2016 : #InterBenfica, #Darmian: 'Non abbiamo bisogno di un premio per il quarto posto' -