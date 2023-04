Trump torna su Instagram e lancia la sua nuova serie di Nft | «Non ho aumentato i prezzi Diranno che sono una brava persona?»

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo quasi due anni di assenza, Donaldsu. Non tanto per parlare di politica, ma per promuovere i suoi non fungible token (Nft). Ovvero i certificati di proprietà e autenticità su un bene digitale o fisico. L’ex presidente degli Stati Uniti era stato sospeso da tutte le piattaforme di Meta dopo l’assalto al Campidoglio americano il 6 gennaio 2021. E ora, a ben 118 settimane dal suo ultimo post, annuncia la secondadelle sue carte digitali. Curioso è che queste lo vedono immortalare nei panni di un cowboy o di un supereroe. La sua prima, che aveva al suo interno 45 mila carte digitali, venne venduta in un solo giorno per una cifra complessiva di «4 milioni di dollari». I datistati diffusi dallo stessosul suo sito. ...

Dopo quasi due anni di assenza, Donald Trump torna su Instagram. Non tanto per parlare di politica, ma per promuovere i suoi non fungible token (Nft). Ovvero i certificati di proprietà e autenticità su un bene digitale o fisico. L'ex presidente degli Stati Uniti era stato sospeso da tutte le piattaforme di Meta dopo l'assalto al Campidoglio americano il 6 gennaio 2021.

Nonostante le accuse di cospirazione, la conclamata frequentazione di pornostar e la costituzione di un partito nel partito, l’ex presidente può ancora seriamente puntare alla Casa Bianca. È la ...Usa (Alias) Dispaccio dalle trincee di un paese separato in casa, tra fanatici di Trump, pulsioni reazionarie sui diritti, lotta contro il diritto all'aborto legale. Di Luca Celada ...