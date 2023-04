Truffe online | il metodo terribile che vi ruba tutto il denaro

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 18 aprile 2023) TecnoAndroid Lesono a conti fatti davvero micidiali, soluzioni ad hoc che i malviventi studiano perfettamente per raggiungere i propri scopi, ovveroreildei poveri utenti che sono riusciti ad accantonarlo nel corso della propria vita. Il meccanismo, che prende il nome di phishing, non è nuovo, né innovativo, anzi affonda le radici nell’estremo passato, e spinge proprio il consumatore a consegnare le credenziali di accesso al malvivente, senza che se ne renda effettivamente conto. Nulla possono le banche, gli istituti di credito o Poste Italiane, per contrastarlo, se non continuare a ricordare ai clienti che non chiedono mai i dati sensibili tramite email o messaggio. Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid se volete avere le offerte Amazon con i codici ...