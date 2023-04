True Detective 4, il primo trailer con Jodie Foster a caccia di un serial killer in Alaska (Di martedì 18 aprile 2023) HBO domina la scena quando si parla di serie cult e tra i suoi capolavori si conta anche True Detective, la cui prima stagione, datata 2014, resta ancora oggi uno dei migliori esordi televisivi di sempre. La chimica del duo Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di due Detective della omicidi che collaborano con riluttanza per risolvere una macabra serie di omicidi, sullo sfondo inquietante del profondo sud americano, era pari alla qualità del genio creativo. Ma cosa è successo al resto della serie? Perché nelle due stagioni successive, a un'attesa febbrile non è seguita una risposta altrettanto entusiasta dei fan. Fortunatamente la speranza è l'ultima a morire e la quarta stagione, in arrivo, promette bene con due Detective donna - di cui una è Jodie Foster - al centro delle ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 aprile 2023) HBO domina la scena quando si parla di serie cult e tra i suoi capolavori si conta anche, la cui prima stagione, datata 2014, resta ancora oggi uno dei migliori esordi televisivi di sempre. La chimica del duo Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di duedella omicidi che collaborano con riluttanza per risolvere una macabra serie di omicidi, sullo sfondo inquietante del profondo sud americano, era pari alla qualità del genio creativo. Ma cosa è successo al resto della serie? Perché nelle due stagioni successive, a un'attesa febbrile non è seguita una risposta altrettanto entusiasta dei fan. Fortunatamente la speranza è l'ultima a morire e la quarta stagione, in arrivo, promette bene con duedonna - di cui una è- al centro delle ...

