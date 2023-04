Trucco sposa, dal nude alle labbra rosse, le nuove regole estetiche (Di martedì 18 aprile 2023) Non solo beige, rosa e albicocca, oggi le spose chiedono anche rossetti decisi e occhi importanti, in nome di una maggiore libertà, che significa più di ogni altra cosa rimanere se stesse. In uno dei giorni più importanti della vita come in ogni altra occasione Leggi su vanityfair (Di martedì 18 aprile 2023) Non solo beige, rosa e albicocca, oggi le spose chiedono anchetti decisi e occhi importanti, in nome di una maggiore libertà, che significa più di ogni altra cosa rimanere se stesse. In uno dei giorni più importanti della vita come in ogni altra occasione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matrimonio_com : Tanti consigli imprescindibili sulla prova trucco sposa! - Demiu18 : @Mari_Nella1 E se si sposa la attaccano, se divorzia la attaccano, se bacia poco la attaccano, se bacia troppo è un… - IOdonna : Spose di primavera, avete già scelto il vostro make up? Ci sono alcuni semplici trrick per non sbagliare - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Ricerche correlate trucco e parrucco sinonimo trucco e parrucco sposa prezzi trucco e parrucco pade… - IOdonna : Parola al wedding designer più famoso del web, Enzo Miccio: è lui che ci racconta le dritte per un make up sposa da… -