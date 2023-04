Troppo Real per il Chelsea: doppietta di Rodrygo e semifinale conquistata per gli uomini di Ancelotti (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto facile per gli uomini di Ancelotti che stendono in Chelsea nel secondo tempo e sono la prima squadra a qualificarsi per le semifinali di Champions in attesa di una fra Manchester City e Bayern Monaco Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto facile per glidiche stendono innel secondo tempo e sono la prima squadra a qualificarsi per le semifinali di Champions in attesa di una fra Manchester City e Bayern Monaco

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... animarock80 : Troppo Real per il Chelsea: doppietta di Rodrygo e semifinale conquistata per gli uomini di Ancelotti… - MrRobinsonmuniz : @annatrieste Non è tanto per il rigore, può succedere; stasera ha cercato troppo la soluzione personale quando in a… - Lambrettista23 : RT @eSseTiGiA: Il Napoli ha beccato la più debole delle 8. l'Inter ha preso la più rognosa. Le due presunte finaliste, City e Bayern, si af… - Roberto99340785 : @ManuuXO Da napoletano sto assorbendo tutti gli sfottò come giusto che sia,ma prima di parlare troppo pensa a quali… - lameziumab : @lekihyt @GiovaQuez Perché le VITT correlate ad Astrazeneca (motivo per cui è stato tolto dal mercato) non si erano… -