Trieste e le influenze gastronomiche mitteleuropee

(Di martedì 18 aprile 2023)si visita per la sua architettura, i suoi monumenti e la sua gastronomia. Dall’universo austroungarico arrivano i buffet, locali caratteristici che non si trovano in altre parti d’Italia. Propongono una cucina semplice: dalla caldaia escono bolliti, salsicce e crauti, accompagnati da patate in tecia (con cipolla e pancetta). Per gli amanti delle zuppe si consiglia la jota, minestra di crauti e fagioli. Per uno spuntino veloce invece il panino con prosciutto cotto di– anche questo irreperibile fuori città – cren grattugiato e senape. Alcuni tra i buffet più noti sono Da Giovanni, Buffet Da Pepi e Buffet Marascutti, tutti in centro. Suban si trova invece in collina. Fa parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia. All’interno l’ambientazione è tradizionale, con uso abbondante di legno; in stagione si può mangiare all’aperto, sotto un ...