Treviso, assolda un killer sul dark web per uccidere il rivale in amore e viene truffato: la Procura chiede l'archiviazione (Di martedì 18 aprile 2023) Voleva eliminare il suo rivale in amore. Cliccando sul sito "Murder for Hire" specializzato in omicidi su commissione, aveva assoldato un killer perché uccidesse il rivale che aveva conquistato il cuore della sua "dama". L'inchiesta aperta dalla Procura del Tribunale è finita con la richiesta di archiviazione e nessuna misura di sicurezza nei confronti di un giovane portatore di disabilità di Vazzola, che era stato indagato per tentato omicidio. Il piano era stato ideato da un disabile (difeso dall'avvocato Paolo Pastre) che così si sarebbe dovuto liberare del rivale in amore, un imprenditore di 45 anni. Sul dark web aveva scovato e preso contatti con il gestore di un fantomatico portale con un nome suggestivo (Murder for hire) e aveva ...

