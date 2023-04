Trevisan-Haddad Maia | Stoccarda Open | ultime e diretta TV

(Di martedì 18 aprile 2023) Questa mattina alle 12, sul campo principale dello, Martinaaffronta, nella gara valida per sedicesimi di finale del torneo. Di fatto la fiorentina risulta l’unica tennista italiana in gara, nonché l’unica che era iscritta tra le azzurre al torneo. Andiamo dunque a vedere lee dove seguire inil match, le(Credit foto – Pagina Facebook United Cup tennis via Getty Images)Si preparano a prendere il via i sedicesimi di finale dello, dopo l’annullamento della sfida di ieri tra Kvitova e Potapova. Oggi ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIMaia scenderanno in campo oggi (martedì 18 aprile) . Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Centre ...CENTRE COURT Ore 12:00 -vsMaia a seguire - (7) Kasatkina vs Badosa Non prima delle 17:00 - Maria vs In - Albon a seguire - Ostapenko vs Raducanu a seguire - Krejcikova vs Samsonova ...Martedì a mezzogiorno in campo Martinacontro BeatrizMaia in una sfida di alta classifica Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

A che ora e come seguire il primo turno del torneo WTA 500 di Stoccarda 2023 tra Martina Trevisan e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.Solo tre match di main draw nella prima giornata. La croata vince grazie a un doppio tie-break. Parte la stagione sulla terra europea anche per il circuito WTA dopo la pausa per la BJK Cup della scors ...