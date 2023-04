Trevisan-Haddad Maia oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Stoccarda 2023

(Di martedì 18 aprile 2023) Martinase la vedrà contro Beatriznel primo turno del WTA 500 di(Germania), torneo di scena sulla terra battuta indoor della città teutonica. La toscana è reduce dalla trasferta in Slovacchia con la Nazionale azzurra, in cui è risultata decisiva per la conquista delle Finals di Billie Jean King Cup. Adesso è arrivato il momento di tornare a fare sul serio anche sul circuito maggiore. Questo primo match in terra tedesca sarà l’esordio stagionale sul rosso per, semifinalista in carica del Roland Garros. Quest’ultima trova sul suo cammino subito un’avversaria molto ostica come la potente brasiliana, che si trova in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti. La numero 14 del mondo, tuttavia, non si sta ancora pienamente confermando sui livelli ...

CENTRE COURT Ore 12:00 -vsMaia a seguire - (7) Kasatkina vs Badosa Non prima delle 17:00 - Maria vs In - Albon a seguire - Ostapenko vs Raducanu a seguire - Krejcikova vs Samsonova

WTA Stoccarda 2023: il tabellone. Martina Trevisan pesca Haddad Maia, è in zona Rybakina e Jabeur. C'è Iga Swiatek OA Sport

Solo tre match di main draw nella prima giornata. La croata vince grazie a un doppio tie-break. Parte la stagione sulla terra europea anche per il circuito WTA dopo la pausa per la BJK Cup della scors ...Il tabellone principale del Wta 500 di Stoccarda 2023, torneo in programma sulla terra rossa indoor della città tedesca dal 17 al 23 aprile.