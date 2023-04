Trentino | catturata l’orsa Jj4 responsabile della morte del runner

(Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notteJJ4 è stata. Lo rende noto la provincia di Trento. Questa mattina, alle ore 10 nel PalazzoProvincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema. Jj4 è accusata di aver ucciso ilAndrea Papi. Il tribunale amministrativo regionale delha sospeso l’ordinanza di abbattimento in attesadiscussione nel merito. Fugatti ha criticato la scelta dei giudici. Intanto gli animalisti hanno querelato il presidenteprovincia per istigazione a delinquere e tentato delitto. Gli animali problematici Attualmente ingli animali problematici sono tre. Oltre a JJ4, già oggetto di un’ordinanza di abbattimento annullata dal Tar, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - ultimora_pol : Trentino, Maurizio #Fugatti: 'Questa notte è stata catturata l’orsa JJ4. L’orsa dopo la cattura è stata trasportata… - chicalo07 : RT @News24_it: Runner morto in Trentino, catturata l'orsa Jj4 - TGCOM - kiara86769608 : RT @P_M_1960: Durante la notte l'orsa JJ4 è stata catturata. JJ4 è accusata dell'uccisione del runner Andrea Papi. Il tribunale amministrat… -

- - > La madre di JJ4 - Fotogramma . L'orsa 'Jj4' è statanella notte in. Lo rende noto la Provincia Autonoma di Trento. A seguito della cattura dell'orsa 'Jj4', il plantigrado ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente ...È statanel corso della notte, dopo le lunghe ricerche effettuate nei boschi delAlto Adige, l' orsa JJ4 . L'animale è ritenuto responsabile dell'uccisione del runner 26enne Andrea Papi , ...Leggi Anche, Fugatti: 'Nel 2020 già emessa ordinanza di abbattimento per l'orsa, ma i giudici ci hanno bloccato' Leggi Anche Runner morto in, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 - Il presidente della provincia di Trento Fugatti: chiederemo revoca del decreto L'orsa per il momento verrà trasferito nel centro faunistico del ...

Runner morto in Trentino, catturata l'orsa Jj4 TGCOM

