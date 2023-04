Trentino, catturata l’orsa Jj4 responsabile della morte del runner Andrea Papi. Fugatti: «Attendiamo il Tar per l’abbattimento» (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notte l’orsa JJ4 è stata catturata. Lo rende noto la provincia di Trento. Jj4 è accusata di aver ucciso il runner Andrea Papi. Il tribunale amministrativo regionale del Trentino ha sospeso l’ordinanza di abbattimento in attesa della discussione nel merito. Il presidente Trentino Fugatti ha criticato la scelta dei giudici. Intanto gli animalisti hanno querelato il presidente della provincia per istigazione a delinquere e tentato delitto. In conferenza stampa il presidente della provincia autonoma si è detto pronto all’abbattimento. E ha detto che auspica una decisione più veloce da parte del Tar. Gli animali problematici Attualmente in Trentino gli ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la notteJJ4 è stata. Lo rende noto la provincia di Trento. Jj4 è accusata di aver ucciso il. Il tribunale amministrativo regionale delha sospeso l’ordinanza di abbattimento in attesadiscussione nel merito. Il presidenteha criticato la scelta dei giudici. Intanto gli animalisti hanno querelato il presidenteprovincia per istigazione a delinquere e tentato delitto. In conferenza stampa il presidenteprovincia autonoma si è detto pronto al. E ha detto che auspica una decisione più veloce da parte del Tar. Gli animali problematici Attualmente ingli ...

