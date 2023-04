Trentino | catturata l’orsa JJ4 | che ha aggredito e ucciso il runner Andrea Papi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - ultimora_pol : Trentino, Maurizio #Fugatti: 'Questa notte è stata catturata l’orsa JJ4. L’orsa dopo la cattura è stata trasportata… - chicalo07 : RT @News24_it: Runner morto in Trentino, catturata l'orsa Jj4 - TGCOM - kiara86769608 : RT @P_M_1960: Durante la notte l'orsa JJ4 è stata catturata. JJ4 è accusata dell'uccisione del runner Andrea Papi. Il tribunale amministrat… -

- - > La madre di JJ4 - Fotogramma . L'orsa 'Jj4' è statanella notte in. Lo rende noto la Provincia Autonoma di Trento. A seguito della cattura dell'orsa 'Jj4', il plantigrado ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente ...È statanel corso della notte, dopo le lunghe ricerche effettuate nei boschi delAlto Adige, l' orsa JJ4 . L'animale è ritenuto responsabile dell'uccisione del runner 26enne Andrea Papi , ...Leggi Anche, Fugatti: 'Nel 2020 già emessa ordinanza di abbattimento per l'orsa, ma i giudici ci hanno bloccato' Leggi Anche Runner morto in, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 - Il presidente della provincia di Trento Fugatti: chiederemo revoca del decreto L'orsa per il momento verrà trasferito nel centro faunistico del ...

Runner morto in Trentino, catturata l'orsa Jj4 TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA – Durante la notte l’orsa JJ4 è stata catturata. Questa mattina, nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul ...