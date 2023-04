Trentino | catturata JJ4 | l’orsa che aggredì e uccise il 26enne Andrea Papi

(Di martedì 18 aprile 2023)durante la notte inJJ4 che ha aggredito e causato la morte del runner. A renderlo noto la Provincia di Trento specificando inoltre che i particolari della cattura saranno illustrati nel corso della conferenza stampa dell’assessora provinciale all’agricoltura e foreste Giulia Zanotelli assieme al presidente della provincia Massimo Fugatti., cosa succede alJj4 che ha ucciso il runner in? Ultime news L’aggressione e la sospensione dell’ordinanza di abbattimento Ilè morto a seguito dell’aggressione delJJ4 avvenuta lo scorso 9 aprile. Nel momento dei fatti ...

L'orsa è stata catturata da un'apposita squadra del Corpo forestale e trasferita al centro di custodia. Il plantigrado, di 17 anni, è nato in Trentino da due esemplari provenienti dalla Slovenia, Joze e Jurka. Durante la notte l'orsa Jj4 è stata catturata. Lo rende noto la Provincia di Trento aggiungendo che questa mattina, alle 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, il presidente Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sulla situazione.

Era nell'area vicino al torrente Meledrio: attirata con della frutta. Fugatti: «Soddisfazione ma anche amarezza, avremmo voluto avvenisse nel 2020». De Col: "I cuccioli sono autonomi e si sono allonta ..."Il corpo forestale ha catturato Jj4 con una trappola a tubo intorno alle 23 di ieri notte. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in tempi rapidi".