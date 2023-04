Tre dipendenti sono incinte e il padre sarebbe lui: imprenditore fa il test del Dna (Di martedì 18 aprile 2023) Un uomo della provincia di Frosinone avrebbe messo incinta tre sue collaboratrici in 10 mesi. Una delle donne lo ha denunciato per avere il pagamento degli alimenti del bambino. Lui ha accettato di sottoporsi all'esame del dna Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Un uomo della provincia di Frosinone avrebbe messo incinta tre sue collaboratrici in 10 mesi. Una delle donne lo ha denunciato per avere il pagamento degli alimenti del bambino. Lui ha accettato di sottoporsi all'esame del dna

