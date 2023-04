Traversa e polemiche | Milan | Osimhen è carico come una molla

(Di martedì 18 aprile 2023) Nei 20 minuti giocati contro il Verona, Victorè sembrato essere molto. Il nigeriano è pronto per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monzani_lorena : @realvarriale E del rigore nell' azione della traversa di kier ne vogliamo parlare? O siete tutti talmente ammaliat… -

Nei 20 minuti giocati contro il Verona, Victor Osimhen è sembrato essere molto carico. Il nigeriano è pronto per il ...L'aria è pesante, lemontano e i tifosi palermitani passano dall'entusiasmo alla ...anche qualche occasione con Brunori che costringe il numero 1 avversario a smanacciare sullaed il ......e Pobega nel primo tempo a mettere il timbro su una gara chiusa nel finale con grandi. I ...e mette in mezzo per Sansone che con il destro anticipa Kalulu e batte Maignan sotto la. I ...

Carpi sui giornali. Sottopasso della Traversa San Giorgio entro l ... Voce.it

L'undici di Spalletti, spento e scosso solo nel finale dall'ingresso dei titolarissimi, non riesce a piegare degli scaligeri attenti e compatti. Partita poco emozionante con una traversa colpita da Os ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre all’1-1 sul campo del Bologna. Sono Sansone e Pobega nel primo tempo a mettere il timbro su ...