Trasporti Campania, Grant: "In arrivo più di 100 milioni per le ferrovie grazie alla Lega" (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto "grazie ai ministri della Lega in arrivo 103,14 milioni di euro per le ferrovie regionali della Campania. Il decreto interministeriale porta la firma dei ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. A disposizione 30 mln per la stazione di Torregaveta e l'ammodernamento della ferrovia Cumana, nella tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri (8 mln). In campo anche risorse per l'accessibilità delle stazioni della linea Cumana EAV (3,5 mln). Sbloccheremo finalmente la realizzazione della tratta Parco San Paolo-Terracina e altri interventi tra linea Cumana e Circumflegrea –Soccavo- Mostra (61,64 mln). Il 31 dicembre 2023 sarà il termine per la stipula dei contratti. Le opere dovranno essere concluse per la fine del 2026. Resteremo vigili sulle procedure. La ...

