Trani, chiude il benzinaio più caro d'Italia: Ip fa causa per violazione del contratto. Il gestore diceva: "Nemmeno io mi rifornisco qui" (Di martedì 18 aprile 2023) La pompa di carburante era talmente cara che neanche i suoi proprietari la usavano per rifornirsi: è la storia dei fratelli Centrone e della loro stazione di servizio Ip a Trani, in cui si vendeva un litro di benzina a 2 euro e 34 centesimi, mentre uno di diesel costava 2 euro e 44. Prezzi esorbitanti che garantivano ai gestori un margine di tre centesimi al litro. Tanto che uno dei due fratelli ha ammesso, in un'intervista dell'emittente Telenorba: "Sono il primo a non fare benzina qui". Nei giorni scorsi, la Ip ha risolto il contratto di somministrazione e comodato d'uso dell'impianto, presentando un ricorso al Tribunale per tornare in possesso della struttura. Secondo la società, i fratelli Centrone hanno violato le clausole del contratto: "La gestione, a decorrere dal 2019, ha deciso di non attuare le azioni promozionali proposte ...

