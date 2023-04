Tragedia nel mondo del calcio: è morto il portiere 19enne Souleymane, ex compagno di Cissé dell’Atalanta (Di martedì 18 aprile 2023) Un’altra vittima giovanissima, affligge il mondo del calcio italiano. In quel di Milano è stato trovato morto Ndione Souleymane, portiere 19enne che inseguiva il sogno di diventare il numero uno di qualche squadra italiana. Il giovane sarebe stato colpito da un malore improvviso mentre alloggiava nella casa di un suo zio nel capoluogo lombardo. Souleymane era originario del Senegal, ma da bambino si era trasferito in una cittadina nella provincia di Lecce per inseguire il sogno di diventare un portiere di calcio. Coinvolto da subito nel Progetto Rete, una serie di tornei nazionali promossi dalla Figc, era stato premiato come miglior portiere. Dopo buone prestazioni, Souleymane era diventato il ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Un’altra vittima giovanissima, affligge ildelitaliano. In quel di Milano è stato trovatoNdioneche inseguiva il sogno di diventare il numero uno di qualche squadra italiana. Il giovane sarebe stato colpito da un malore improvviso mentre alloggiava nella casa di un suo zio nel capoluogo lombardo.era originario del Senegal, ma da bambino si era trasferito in una cittadina nella provincia di Lecce per inseguire il sogno di diventare undi. Coinvolto da subito nel Progetto Rete, una serie di tornei nazionali promossi dalla Figc, era stato premiato come miglior. Dopo buone prestazioni,era diventato il ...

