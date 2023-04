Tragedia al circo | trapezista manca la presa del compagno e precipita nel vuoto | il video shock

Leggi su tpi

(Di martedì 18 aprile 2023)ladelnelÈ una vera e propriaquella che si è consumata in Cina durante uno spettacolo circense: una, infatti, èta neldopo averto ladel suonel corso dell’esibizione. La donna, che non è morta sul colpo, è successivamente deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La vicenda si è svolta nella città di Suzhou, in Cina, e ha fatto discutere a causa della totalenza di misure di sicurezza. Sia la donna che il suo partner, infatti, non indossavano le cinture di sicurezza. Come dimostra il ...