Traffico Roma del 18-04-2023 ore 19:30 (Di martedì 18 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in redazione Massimo peschi a seguito di un incidente sulla tangenziale si sta in coda da San Giovanni fino alla Tiburtina direzione Salaria altro incidente con code sulla carreggiata opposta Quindi verso San Giovanni da Corso di Francia a via dei Monti Tiburtini ripercussioni sul teatro Urbano della A24 con code per entrare in tangenziale dall’uscita Fiorentini da qui poi troviamo code Verso il raccordo fino a Tor Cervara sul Raccordo Anulare la situazione sta lentamente migliorando ma per Traffico e incidente abbiamo ancora coda in carreggiata interna tra la casa della Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta e la Tiburtina ma anche tra la Roma Fiumicino e la via Appia in carreggiata esterna in uscita da Roma anche code sulla Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Malafede ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Massimo peschi a seguito di un incidente sulla tangenziale si sta in coda da San Giovanni fino alla Tiburtina direzione Salaria altro incidente con code sulla carreggiata opposta Quindi verso San Giovanni da Corso di Francia a via dei Monti Tiburtini ripercussioni sul teatro Urbano della A24 con code per entrare in tangenziale dall’uscita Fiorentini da qui poi troviamo code Verso il raccordo fino a Tor Cervara sul Raccordo Anulare la situazione sta lentamente migliorando ma pere incidente abbiamo ancora coda in carreggiata interna tra la casa della Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta e la Tiburtina ma anche tra laFiumicino e la via Appia in carreggiata esterna in uscita daanche code sulla Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Malafede ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM’ORA - Nuova protesta degli attivisti di Ultima Generazione. Traffico in tilt a Roma: - CorriereCitta : Crolla un albero in piazza Re di Roma: traffico in tilt (VIDEO) - massimo0123456 : Traffico a Roma come se non ci fosse un domani - beriapaolo : @Giacomo_Dan @armieri @AndreaGiuricin Ferma, ma i nodi sono molto più veloci, il traffico molto meno e tutta la lin… - Mrk967 : RT @LuceverdeRoma: ???? #Roma #Lavori - via del Mare ?????? #Traffico Code tra via dell'Ippodromo di Tor di Valle e Raccordo Anulare ?? Ostia… -