Traffico Roma del 18-04-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 18 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo chiude sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra lo svincolo della Laurentina è quello per laNapoli ma anche in in te si stanno fermando code tra la Flaminia e la Salaria e poi tre La Bufalotta e la Casilina auto in coda poi sulla tangenziale lungo via del Foro Italico da Corso Francia alla via Salaria direzione San Giovanni incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra l’uscita togliete e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare Intanto una manifestazione in piazza Santi Apostoli potrebbe creare qualche difficoltà ilfino alle 19 dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi Per il momento tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...