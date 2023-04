Traffico Roma del 18-04-2023 ore 13:30 (Di martedì 18 aprile 2023) Luceverde Roma dalla redazione sul grande raccordo anulare code a tratti a causa di lavori tra la Roma Fiumicino e a Laurentina in direzione Casilina senso unico alternato con una della carreggiata per lavori su via di Porta Furba nel tratto tra via della Batteria di Porta Furba è salita del Mandrione rallentamenti per il Traffico locale mentre dalle 14 manifestazione in piazza Santi Apostoli e possibili difficoltà di circolazione partito oggi un senso unico alternato in via Aurelia in corrispondenza di via pertusa a causa di lavori previsti fino al 3 di maggio per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it a dormire tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) Luceverdedalla redazione sul grande raccordo anulare code a tratti a causa di lavori tra laFiumicino e a Laurentina in direzione Casilina senso unico alternato con una della carreggiata per lavori su via di Porta Furba nel tratto tra via della Batteria di Porta Furba è salita del Mandrione rallentamenti per illocale mentre dalle 14 manifestazione in piazza Santi Apostoli e possibili difficoltà di circolazione partito oggi un senso unico alternato in via Aurelia in corrispondenza di via pertusa a causa di lavori previsti fino al 3 di maggio per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it a dormire tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

