Traffico Roma del 18-04-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 18 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità raccordo anulare code per lavori nelle due già all’altezza della Fontina con ripercussioni sulla Pontina stessa Spero di incidente rallentamenti su via Giuseppe Mazzini all’altezza di via Montesanto sulla Nomentana disagi in zona Sacco Pastore per lavori in corso incidente anche sulla via Tuscolana nei pressi di via dell’ Aeroporto in Trastevere in piazza Castellani nei pressi del Ministero della Salute fino alle 13 sono possibili disagi alper illocale senso unico alternato con riduzione di carreggiata per lavori su via di Porta Furba tra via della Batteria di Porta Furba è salita del Mandrione lavori di rifacimento dei binari del tram in via dei Castani servizio delle 5 14:19 i drammi 514 sono nitide l’unica linea 514 Attiva ...