Traffico Roma del 18-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 aprile 2023) Luceverdeben trovati dalla redazionetornato scorrevole in via del Foro Italico è stato risolto l’incidente in direzione San Giovanni mentre in viale Mazzini ci sono disagi per un incidente avvenuto nei pressi di via Montesanto stessa situazione sulla Tuscolana all’incrocio con via dell’Aeroporto code per lavori sulla A24L’Aquila Teramo Tra la barriera diEst Tivoli direzione L’Aquila rifacimento del manto stradale in via dei Castani a Centocelle modifiche per i tram linea 514 unite nella linea 514 tra il Viale Togliatti e termini linea 19 su bus tra Largo Preneste il capolinea Gerani i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...