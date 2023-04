Traffico Roma del 18-04-2023 ore 10:00 (Di martedì 18 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione in via del Foro Italico per un incidente Ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni si procede in fila sulla tangenziale direzione Olimpico tra la 24 e Corso Francia sulla Nomentana tra Tor Lupara e Colleverde ancora disagi per un incidente avvenuto nelle scorse ore è sempre sulla Nomentana Traffico rallentato per lavori in zona Sacco Pastore ancora file sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e la Pontina tra Nomentana e Tiburtina in esterna tra Tuscolana e Tiburtina vuole verso il centro sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e il raccordo lunghi fila sulla Pontina tra Castel di Decima è l’Eur si procede incolonnati sulla via Ostiense Tra malafede e il Torrino sulla Roma Fiumicino code a tratti direzione euro tra il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in via del Foro Italico per un incidente Ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni si procede in fila sulla tangenziale direzione Olimpico tra la 24 e Corso Francia sulla Nomentana tra Tor Lupara e Colleverde ancora disagi per un incidente avvenuto nelle scorse ore è sempre sulla Nomentanarallentato per lavori in zona Sacco Pastore ancora file sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e la Pontina tra Nomentana e Tiburtina in esterna tra Tuscolana e Tiburtina vuole verso il centro sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e il raccordo lunghi fila sulla Pontina tra Castel di Decima è l’Eur si procede incolonnati sulla via Ostiense Tra malafede e il Torrino sullaFiumicino code a tratti direzione euro tra il ...

