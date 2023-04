Traffico Roma del 18-04-2023 ore 08:30 (Di martedì 18 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo auto in fila tra la Casilina e la 24 e tra la Cassia e la Pisana interna si procede in coda tra la Casilina sulla Cassia Veientana incolonnamenti verso Roma tra Castel de’ ceveri e il raccordo file sulla Pontina tra Castel di Decima è l’euro in quest’ultima direzione sulla Nomentana incidente e file tra Tor Lupara e col verde e poi per lavori disagi in zona Sacco Pastore incidente sulla Colombo all’altezza di via di Malafede verso il centro e rallentamenti per incidente anche in via di Porta Furba nei pressi di via degli Oppi auto infine sul piano della 24 da Tor Cervara la tangenziale è su quest’ultima code verso l’olimpico tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi ancora molti gli spostamenti sulle consolari verso il centro i dettagli di queste notizie sul ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo auto in fila tra la Casilina e la 24 e tra la Cassia e la Pisana interna si procede in coda tra la Casilina sulla Cassia Veientana incolonnamenti versotra Castel de’ ceveri e il raccordo file sulla Pontina tra Castel di Decima è l’euro in quest’ultima direzione sulla Nomentana incidente e file tra Tor Lupara e col verde e poi per lavori disagi in zona Sacco Pastore incidente sulla Colombo all’altezza di via di Malafede verso il centro e rallentamenti per incidente anche in via di Porta Furba nei pressi di via degli Oppi auto infine sul piano della 24 da Tor Cervara la tangenziale è su quest’ultima code verso l’olimpico tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi ancora molti gli spostamenti sulle consolari verso il centro i dettagli di queste notizie sul ...

