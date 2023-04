Traffico Roma del 18-04-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazionein fila sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Prenestina e Nomentana sulla A24 per lavori tra Tivoli e la barriera in direzione die poi sul tratto Urbano file verso la tangenziale a partire dal raccordo per lavori auto in coda sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri il raccordo in direzione del centro ed aumentano gli spostamenti sulle consolari dove ci sono code in ingresso nella capitale sull’ostiense file tra Acilia e bikini avverso il raccordo lavori di rifacimento dei binari del tram in via dei Castani a 100 l modificato il servizio delle linee 5 14:19 i tram a 5:14 sono unificate nell’unica linea 514 Attiva tra termini e Togliatti la linea 19 sostituita da Busto tra Largo Preneste e Piazza dei Gerani i dettagli di ...