(Di martedì 18 aprile 2023) Laveniva stoccata ine portata da corrieri in Sicilia. I finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta ...

Laveniva stoccata in Calabria e portata da corrieri in Sicilia. I finanzieri del comando ... I reti ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere,e spaccio di sostanze ...... a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata ale spaccio di ... infatti, consentito di ricostruire accordi per la fornitura di almeno 10 chilogrammi dial ...... che hanno fatto cartello , prelevano laper distribuirla nelle piazze della città. Il ...in una nota del comando provinciale guidato dal generale Domenico Napolitano " nel contrasto al...

Traffico cocaina tra la Calabria e Palermo, 21 arresti - Cronaca Agenzia ANSA

La cocaina veniva stoccata in Calabria e portata da corrieri in Sicilia. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta de ...