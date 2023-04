Tour of the Alps 2023, tappa di oggi: orari martedì 18 aprile, percorso, tv, programma, favoriti, streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Il Tour of the Alps ha appena cominciato a regalare emozioni agli appassionati di ciclismo. Siamo già al momento della seconda frazione, la Reith im Alpbachtal-Renon di 165,2 chilometri, dove gli scalatori si daranno nuovamente battaglia fra tante salite e l’arrivo in territorio italiano. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Tour OF THE Alps DALLE 10.45 percorso Si inizia docilmente, con la rampa del Reith im Alpbachtal (1,9 km al 5,9%) seguita da una trentina di chilometri di pianura. Poi si inizia a salire, con Tulfes (5,1 km al 6,8%) e il Patsch (2,8 km al 5,8%), per poi toccare il punto più alto di giornata sul Passo del Brennero a quota 1376. Tanta discesa e si entra negli ultimi 40 chilometri: salita da Bressanone verso Velturno, poi nel finale la salita di ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Ilof theha appena cominciato a regalare emozioni agli appassionati di ciclismo. Siamo già al momento della seconda frazione, la Reith im Alpbachtal-Renon di 165,2 chilometri, dove gli scalatori si daranno nuovamente battaglia fra tante salite e l’arrivo in territorio italiano. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELOF THEDALLE 10.45Si inizia docilmente, con la rampa del Reith im Alpbachtal (1,9 km al 5,9%) seguita da una trentina di chilometri di pianura. Poi si inizia a salire, con Tulfes (5,1 km al 6,8%) e il Patsch (2,8 km al 5,8%), per poi toccare il punto più alto di giornata sul Passo del Brennero a quota 1376. Tanta discesa e si entra negli ultimi 40 chilometri: salita da Bressanone verso Velturno, poi nel finale la salita di ...

