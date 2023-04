Tour of the Alps 2023 | Tao Geoghegan Hart | “Lavoro della squadra fondamentale | domani sarà molto diverso”

(Di martedì 18 aprile 2023) La seconda tappa delof theè finita proprio come la prima, con la vittoria del britannico Tao. La INEOS si sta imponendo sulla breve corsa a tappe comepiù forte ed in grado di controllare l’andamento delle frazioni. Anche oggi ildei compagni, a partire da Laurens de Plus e Pavel Sivakov, è statoper lo sprint vincente di. Queste le parole del vincitore ai microfoni di Eurosport, dopo la quarta affermazione nelle due partecipazioni a questa corsa: “Devo ringraziare Pavel (Sivakov, ndr) per quanto fatto nel finale. Ha reso facile il mio compito chiudendo su tutti gli attacchi. La sua forza e la sua esperienza si sono rivelate fondamentali”. “In ...

L'inglese Tao Geoghegan Hart ha vinto in volata anche la seconda tappa delofAlps rafforzando la sua leadership in classifica generale. Capitano della corazzata britannica Ineos - Grenadiers è stato pilotato dai suoi scudieri fin dentro il velodromo Renon. A 300 ...

La seconda tappa del Tour of the Alps 2023 è finita proprio come la prima, con la vittoria del britannico Tao Geoghegan Hart. La INEOS si sta imponendo sulla breve corsa a tappe come squadra più forte ...