Tour of the Alps 2023, Lorenzo Fortunato: "Le gambe girano, domani proverò qualcosa"

Dopo un inizio di stagione difficile, Lorenzo Fortunato sta riuscendo ad esprimersi sui suoi migliori livelli al Tour of the Alps, rimanendo sempre con i migliori scalatori fino al traguardo. Al settimo posto di ieri è seguito un quinto oggi che conferma il suo buono stato di forma. Il bolognese ha poi espresso le sue impressioni su quanto fatto e le sue parole sono state riprese dal sito del suo team, la Eolo-Kometa: "Ieri avevo detto che mi sarebbe piaciuto migliorare il settimo posto, ed ecco fatto. Sono contento, per il risultato ma soprattutto perché sento di stare benissimo e le gambe girano nel modo giusto". Parlando della prossima tappa, potenzialmente quella decisiva per la classifica generale, Fortunato non nasconde le sue ambizioni: "domani proverò qualcosa".

