Totti-Blasi | il tribunale | a Ilary la villa all’Eur e 12 500 euro al mese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Isola, Ilary Blasi in modalità Shakira lancia frecciatine a Totti - infoitcultura : Divorzio Totti-Blasi: a Ilary la villa dell’Eur e 12.500 euro - infoitcultura : Separazione Totti Blasi: a Ilary villa all'Eur e mantenimento da 12.500 euro - infoitcultura : Ilary Blasi, divorzio chiuso e mazzata per Totti - infoitcultura : Totti-Blasi. Alla conduttrice la villa all'Eur e 12.500 euro -

Un divorzio che accontenta Ilaryed è una batosta per Francesco. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il primo round se lo aggiudica la conduttrice de L'Isola dei famors i che ottiene la villa all'Eur, un ...Divorzio: quasi quattro ore per la seconda udienza Il clima non è dei migliori e si prospetta una battaglia legale agguerrita, che vede in palio l'affidamento dei figli e diverse ...vedi anche Coppie vip che finiscono in tribunale, dai Brangelina aFOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Le coppie scoppiate nel 2022: tutti i Vip che si sono ...

Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la decisione 'provvisoria' valida per tutta la durata del processo di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Alla conduttrice va… Leggi ...