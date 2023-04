Tortura democratica: fine pena mai. di Carmelo Musumeci (Di martedì 18 aprile 2023) di Carmelo Musumeci. Un (ex) ergastolano ostativo libero è l’eccezione che conferma la regola, ma si sente come un reduce:... Leggi su freeskipper (Di martedì 18 aprile 2023) di. Un (ex) ergastolano ostativo libero è l’eccezione che conferma la regola, ma si sente come un reduce:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeppinoPatti : RT @Bolle69106571: Lettera di Carmelo Musumeci: Tortura democratica, fine pena mai - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Un (ex) ergastolano ostativo libero è l’eccezione che conferma la regola, ma si sente come un reduce: la guerra è fini… - Bolle69106571 : Lettera di Carmelo Musumeci: Tortura democratica, fine pena mai - OssRepressione : Un (ex) ergastolano ostativo libero è l’eccezione che conferma la regola, ma si sente come un reduce: la guerra è… - freeskipperIT : Tortura democratica: fine pena mai. di Carmelo Musumeci -

Migranti: le fake sulla protezione speciale ...essere respinta in luoghi dove "esistano fondati motivi di ritenere di essere sottoposti a tortura ... lo scrivevamo ancora un mese fa, riprendendo l'allarme lanciato da Magistratura democratica , si ... Idee. Leonardo Sciascia e le tentazioni della giustizia ...pronto a denunciare l'abuso e le imposture dei poteri della società cosiddetta democratica. Viene ... attraverso la tortura tamquam cadaver (come fosse una salma, in quanto già condannato a morte). ... L'emergenza per 'troppi migranti', uno strumento pericoloso in mano all'estrema destra. La denuncia di Chiesa di tutti chiesa dei poveri ...dichiarato da un governo di estrema destra o da un governo di maggiore affidabilità democratica. Ma ... dove la vita degli sbarcati non è vita, ma una tortura e un'agonia. Bisogna al contrario ... ...essere respinta in luoghi dove "esistano fondati motivi di ritenere di essere sottoposti a... lo scrivevamo ancora un mese fa, riprendendo l'allarme lanciato da Magistratura, si ......pronto a denunciare l'abuso e le imposture dei poteri della società cosiddetta. Viene ... attraverso latamquam cadaver (come fosse una salma, in quanto già condannato a morte). ......dichiarato da un governo di estrema destra o da un governo di maggiore affidabilità. Ma ... dove la vita degli sbarcati non è vita, ma unae un'agonia. Bisogna al contrario ... “Con il vostro rispetto: Nunca mas!”. L'alba della democrazia dopo le ... Patria Indipendente