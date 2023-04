Torta alle arance caramellate | doppia ricetta | doppia golosità!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 aprile 2023) Lesono una vera delizia: perfette per decorare una, una ciambella o un plumcake, sono fantastiche da sole, per insaporire il gelato o altri dolci al cucchiaio. Si preparano in 5 minuti, cuociono in 15… spariscono in 1 secondo! Lo sciroppo ottenuto durante la cottura degli agrumi è favoloso usare per aromatizzare tanti tipi dolci: per questo, qui trovate non solo laper caramellizzarle, ma anche quella per preparare unaottima a colazione, per un risveglio da leccarsi i baffi! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Per realizzare le, procuratevi: Acqua 200 ml Zucchero 150 g2. Per prima cosa, dovrete lavare le ...