Torna la Milano Digital Week: al via call fino al 30 giugno per proposte sull’innovazione collettiva (Di martedì 18 aprile 2023) Torna anche quest’anno la Milano Digital Week, la kermesse che porta al centro della città più europea e all’avanguardia d’Italia i temi dell’innovazione tecnologica e Digitale. Come ogni edizione, la Milano Digital Week vuole porre il focus sull’educazione, sulla cultura e sull’innovazione Digitale ed è promossa dal Comune di Milano, in collaborazione con Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab. Milano Digital Week, perché sì: Se vi state chiedendo il perché della Milano Digital Week, basti pensare che le ultime cinque edizioni hanno generato, nel complesso, oltre un milione di partecipanti a più ... Leggi su fmag (Di martedì 18 aprile 2023)anche quest’anno la, la kermesse che porta al centro della città più europea e all’avanguardia d’Italia i temi dell’innovazione tecnologica ee. Come ogni edizione, lavuole porre il focus sull’educazione, sulla cultura ee ed è promossa dal Comune di, in collaborazione con Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab., perché sì: Se vi state chiedendo il perché della, basti pensare che le ultime cinque edizioni hanno generato, nel complesso, oltre un milione di partecipanti a più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - Avvenire_Nei : Parte dall'Istituto dei tumori di Milano il nostro viaggio nei luoghi dove sono praticate le cure palliative come r… - RaiNews : 'Lancio un appello per trovare e convincere la mamma di Enea'. Con queste parole inizia il video messaggio con cui… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL PARADISO DELLE SIGNORE, TRAME 24-28 APRILE 2023: AGNESE TORNA A MILANO A SORPRESA - ASviSItalia : Napoli, Bologna, Torino, Milano e Roma: il #FestivalSviluppoSostenibile torna itinerante! Sono 24 gli eventi di ril… -