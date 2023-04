Torna il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma” venerdì alla Fondazione An (ore 17,30) (Di martedì 18 aprile 2023) Torna venerdì 21 aprile alla sede della Fondazione Alleanza nazionale (via della Scrofa 42, Roma, ore 17,30) il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma“. Quest’anno i premiati sono stati selezionati esclusivamente nel mondo dell’editoria, oltre al riconoscimento alla memoria che da sempre Domenico Gramazio, gran patron del Premio, ha voluto fossero parte costitutiva del Premio. Questa edizione ricordo e memoria premiano l’indimenticabile Lando Bizzanca, scomparso nel dicembre scorso. Tra i libri politici la giuria del Premio ha scelto “Bomba a orologeria” di Daniele Capezzone, scrittore ed editorialista della Verità. Ma non mancano argomenti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023)21 aprilesede dellaAlleanza nazionale (via della Scrofa 42,, ore 17,30) ildi“. Quest’anno i premiati sono stati selezionati esclusivamente nel mondo dell’editoria, oltre al riconoscimentomemoria che da sempre Domenico Gramazio, gran patron del, ha voluto fossero parte costitutiva del. Questa edizione ricordo e memoria premiano l’indimenticabile Lando Bizzanca, scomparso nel dicembre scorso. Tra i libri politici la giuria delha scelto “Bomba a orologeria” di Daniele Capezzone, scrittore ed editorialista della Verità. Ma non mancano argomenti ...

